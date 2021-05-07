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بايدن يمدد "حالة الطوارئ" في العراق وسوريا عاماً آخر

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T07:31:18+0000
بايدن يمدد "حالة الطوارئ" في العراق وسوريا عاماً آخر

شفق نيوز / وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، مرسوما يمدد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في العراق وسوريا ودول إفريقية لعام آخر.

وجاء في المرسوم "إنني أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية".

وبالإضافة إلى ذلك، وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق.

يذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

وأعلنت أمريكا إبان حربها على العراق بموجب أمر تنفيذي حالة طوارئ في العراق، للتعامل مع سمته بالتهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية، وصولاً لتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق.

وذكر بايدن في المرسوم، "ما تزال العقبات تعترض إعادة إعمار العراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما".

وأضاف أن تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الولايات المتحدة".

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