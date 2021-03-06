سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية المبررة للحرب من بينها ضد العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T04:24:54+0000
بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية المبررة للحرب من بينها ضد العراق

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أمريكية على أهداف في الخارج، وفقا لوكالة "رويترز"

وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر، مضيفة: "أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد... من الواضح أنه قد عفا عليها -"التفويضات"- الزمن".

وأدرفت "هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام".

واشارت ساكي إلى إن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في سوريا بموافقة بايدن كانت قانونية، مضيفة: "نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة".

وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة إعلان الحرب.

related

تبدأ بإغلاق السفارة ببغداد ثم تصفية المتورطين.. هذه تفاصيل تهديدات واشنطن

Date: 2020-09-26 09:22:06
تبدأ بإغلاق السفارة ببغداد ثم تصفية المتورطين.. هذه تفاصيل تهديدات واشنطن

تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

Date: 2019-10-03 09:26:55
تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

عبدالمهدي يبدأ جولته الخليجية بمباحثات في الكويت

Date: 2019-05-22 17:05:27
عبدالمهدي يبدأ جولته الخليجية بمباحثات في الكويت

واشنطن تكشف خفايا حوارها "الاستراتيجي" المقبل مع بغداد

Date: 2020-05-31 12:00:32
واشنطن تكشف خفايا حوارها "الاستراتيجي" المقبل مع بغداد

مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

Date: 2020-02-19 07:48:32
مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

الجبهة التركمانية تطالب بخصوصية لمحافظتين: 5 ضابط فقط من المكون في الجيش

Date: 2019-12-14 15:21:13
الجبهة التركمانية تطالب بخصوصية لمحافظتين: 5 ضابط فقط من المكون في الجيش

سفير البحرين يستأنف عمله في بغداد

Date: 2019-07-12 15:48:22
سفير البحرين يستأنف عمله في بغداد

المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد

Date: 2019-07-18 07:52:44
المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد