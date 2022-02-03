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بايدن يعلن تفاصيل مقتل "القرشي" ويؤكد: سنستمر بالعمل مع حلفائنا في الجيش العراقي والبيشمركة وقسد

Category: سیاسة

Date: 2022-02-03T15:29:43+0000
بايدن يعلن تفاصيل مقتل "القرشي" ويؤكد: سنستمر بالعمل مع حلفائنا في الجيش العراقي والبيشمركة وقسد

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تنظيم داعش الإرهابي تورط في قتل الأمريكيين، والايزيديين، مشيدا بقوة القوات العسكرية التي تمكنت من تصفية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم داعش.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش على يد القوات الأمريكية في إدلب السورية، أن زعيم داعش فجر نفسه وقتل عائلته هربا من مواجهة العدالة، مؤكدا قدرة بلاده على القيام بكل الإجراءات لتصفية قادة التنظيمات الإرهابية في كل مكان.

واضاف، "قررنا عدم استهداف زعيم التنظيم بهجوم جوي لعدم إحداث خسائر بشرية، لكننا أزلنا خطر زعيم التنظيم من ساحة المعركة، عبر انزال جوي، فهو من أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا.

واكد الرئيس الامريكي "سنستمر بالعمل مع حلفائنا في الجيش العراقي والبيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية- قسد-

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" في عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي في وقت

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