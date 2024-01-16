بايدن يعد هجمات ايران على إقليم كوردستان "تهديداً خطيرا": سنتخذ ما هو ضروري

شفق نيوز/ أبلغ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني، على أربيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع بارزاني، مع بلينكن، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مؤكداً أنه "يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، وعبّر عن تعازي بلاده لعوائل وذوي ضحايا الهجوم".

وجدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن، يعدّان هذه الهجمات على إقليم كوردستان، تهديداً خطيراً، وأنهم يتخذون ما هو ضروري للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن تحياته واحترامه وتقديره للرئيس مسعود بارزاني.

بدوره، شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على أن هذه الهجمات غير مبررة وغير مشروعة، ويجب على المجتمع الدولي ألّا يظل يلتزم الصمت تجاه هذه الهجمات.

وبحسب البيان، تناول الجانبان خلال الاجتماع، أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يضمن الحقوق الدستورية للإقليم.