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بايدن يدعو لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد السياسي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T17:56:48+0000
بايدن يدعو لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد السياسي في العراق

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يوم الأربعاء، القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال مكتب الكاظمي، إن "الكاظمي وبايدن بحثا آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة".

وأعرب بايدن خلال الاتصال عن دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وأشاد بايدن بدور الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد، كما أشاد بأداء القوات الأمنية العراقية، فيما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق.

ودعا بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.

وثمن بايدن جهود الكاظمي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، معرباً عن دعمه الكامل لهذه الجهود.

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