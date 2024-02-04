بايدن يحيط الكونغرس بضربة العراق: استخدمت تفويض 2001

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، رسالة إلى الكونغرس، تتعلق بالضربات العسكرية "المميتة" الأخيرة في كل من العراق وسوريا.

وقال بايدن، في رسالته التي ترجمتها وكالة شفق نيوز: "لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتفق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، وفقا لسلطتي الدستورية كقائد عام ورئيس تنفيذي وإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ووفقا لتفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية (القانون العام 107-40) وتفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام 107-243)".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضرورية ومتناسبة بما يتفق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المبين في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "إذا لزم الأمر، سأوجه تدابير إضافية، بما في ذلك ضد أفراد ومرافقي الحرس الثوري الإيراني حسب الحاجة، لمعالجة سلسلة الهجمات ضد قوات قواتنا ومرافقها".