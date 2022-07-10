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بايدن يتحدث عن انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية والجمود السياسي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-07-10T04:47:39+0000
بايدن يتحدث عن انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية والجمود السياسي في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، أن المهام القتالية للقوات الامريكية ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق قد انتهت.

جاء ذلك في مقال رأي نشره في صحيفة "واشنطن بوست" تطرق فيه إلى عدة ملفات من بينها زيارته المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل إلى السعودية، والملف النووي الإيراني إضافة إلى الأزمات في فلسطين و اليمن وسوريا ولبنان والعراق وليبيا.

ويرى بايدن أن "الشرق الأوسط" الذي سيزوره "أكثر استقرار وأمانا من الذي ورثته إدارته قبل 18 شهرا"، مشيرا إلى الهجوم الصاروخي الذي واجهته السفارة الأميركية في بغداد قبل شهر من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف أن "المهمة القتالية الأميركية" تم إنهاؤها وتحويل الوجود العسكري للتركيز على تدريب العراقيين، مع الحفاظ على مهام التحالف ضد تنظيم داعش.

وتابع بايدن بالقول إن "المنطقة لا تزال مليئة بالتحديات وبينها: برنامج إيران النووي، والحرب في سوريا، أزمات الأمن الغذائي، ووجود جماعات إرهابية في بعض الدول، والجمود السياسي في العراق وليبيا ولبنان، وملفات حقوق الإنسان، مضيفا قوله: "يجب أن نتصدى لكل هذه القضايا".

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