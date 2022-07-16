بايدن: نأمل في إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج ⁧

شفق نيوز / أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، عن أمله في إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج، فيما أشار إلى وجود مساع "دبلوماسية" لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك، خلال كلمة افتتاحية ألقاها بايدن، في "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي انطلقت يوم السبت، بحضور قادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وقال بايدن في كلمته، إن "الكثير تغير منذ زيارته الأخيرة لهذه المنطقة"، مستدركاً: "للمرة الأولى منذ أحداث (11 سبتمبر) نحن هنا من دون عمليات عسكرية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "واشنطن لن تبتعد عن المنطقة وتتركها فارغة لروسيا والصين"، متهماً في الوقت نفسه إيران بـ"زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وكان بايدن، قد أعلن أمس الجمعة، الاتفاقُ على ربط شبكةِ الكهرباء بالعراق بشَبكةِ مجلس التعاون الخليجي، وبحث مسألة الطاقة ومد الأسواق بما تحتاج إليه، مع الجانب السعودي، متوقّعاً خُطواتٍ عَمليةً من الرياض.