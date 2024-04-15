بايدن للسوداني: ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أن أمريكا ملتزمة بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".

وأضاف بايدن، خلال اللقاء بالسوداني، أن "أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وملتزمون بوقف لإطلاق نار يعيد الرهائن إلى وطنهم ويمنع اتساع نطاق الصراع".

من جانبه قال السوداني: "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع أمريكا"، مبيناً أن "العلاقات الأمريكية العراقية وصلت لمنعطف مهم ونهدف إلى بحث الشراكة".

ولفت السوداني إلى أن "زيارة أمريكا تأتي بعد وقت حساس وتظهر أهمية العلاقات بين الجانبين"، موضحاً أن "وجهات النظر الأميركية والعراقية قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة، ونريد وقف اتساع الصراع" وفقا للمصدر.

ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى العاصمة الامريكية واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن، اضافة الى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعرب ائتلاف إدارة الدولة المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تشهد زيارة السوداني الى واشنطن "تفعيلاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ولاسيما ما يتعلق منها بالطاقة والتنمية والتبادل العلمي والاستثمارات.

واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية أمنية وقعت بين حكومة العراق والولايات المتحدة، عام 2008، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.