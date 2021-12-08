بايدن في رسالة للكونغرس: لن تكون هناك قوات قتالية أمريكية بالعراق نهاية 2021

شفق نيوز/ صرّح الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال بايدن، فى رسالة بعثها إلى الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب، منوها إلى نشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط لدعم الحلفاء فى مكافحة الإرهاب.

وأردف بالقول إنه تم نشر عدد قليل من الجنود الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش.

واستطرد قائلا في رسالته "لدينا قوات في السعودية لحماية مصالحنا بالمنطقة من أي أعمال عدائية من طرف إيران".

وتابع بالقول إن "أمريكا تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية".