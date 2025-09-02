بانتظار تحديد الموعد.. نائب يعلن اكتمال إجراءات استجواب السوداني في البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب مصطفى الكرعاوي، يوم الثلاثاء، عن اكتمال إجراءات استجواب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في البرلمان بسبب عدم إرسال الموازنة الاتحادية.

وقال الكرعاوي في منشور على منصة فيسبوك، إنه "بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد الحكومة لدى الادعاء العام والذي أحال بدوره الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ دوره الدستوري، تابعنا الخطوات القانونية والسياسية اللازمة تلاها تقديم سؤالاً شفوياً إلى وزيرة المالية داخل المجلس".

وأضاف "أتممنا إجراءات استجواب رئيس الوزراء برفقة الإخوة نواب جبهة الوسط والجنوب حيث فاتحنا رئيس مجلس النواب لتحديد موعد رسمي لاستجواب رئيس الوزراء، وذلك لمخالفته عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية بالإضافة إلى تأخر مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".