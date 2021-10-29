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بانتظار المصادقة على فوزهم.. نواب مستقلون يتحركون قضائياً ضد "فساد" ميناء الفاو

Category: سیاسة

Date: 2021-10-29T13:23:04+0000
بانتظار المصادقة على فوزهم.. نواب مستقلون يتحركون قضائياً ضد "فساد" ميناء الفاو

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن فريقا من النواب المستقلين الجدد جهزوا الأوراق المطلوبة قضائيا للتحرك مباشرة، ضد ملفات فساد في ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق، وذلك بعد المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية .

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من النواب المستقلين الجدد في مناطق جنوبي العراق تابعوا خلال الفترة الماضية عمليات الفساد التي خرجت إلى العلن بميناء الفاو وقاموا بتجيهز الأوراق المطلوبة للتحرك قضائيا بعد المصادقة على نتائجهم لإيقافها"، لافتا إلى أن "الحراك القضائي سيكون عن طريق الادعاء العام ".

وبين المصدر، أن "النواب الجدد ممتعضون من تصرفات الحكومة بتوقيع العقد مع شركة (دايو) الكورية والتي تعتبر شركة خاسرة ورفض العقد الصيني، فضلا عن التصرفات التي تقع حاليا خلف الكواليس والتي تمثلت ببيع ارصفة الميناء بصفقات مشبوهة رغم عدم إكمالها رغم المباشرة بها منذ عام كامل".

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.

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