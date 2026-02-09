بانتظار استقالة الفحل.. كريم شكور مرشح لنيل عضوية بمجلس النواب

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن صعود المرشح كريم شكور، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى مجلس النواب العراقي، ما يزال مرهوناً بتقديم محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل استقالته من البرلمان بشكل رسمي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بدر الفحل لم يقدم حتى الآن استقالته من عضوية مجلس النواب، وبالتالي فإن إجراءات صعود البديل لم تُستكمل بعد".

وأضاف أن "المرشح كريم شكور، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مكتب الحزب في قضاء طوز خورماتو، سيكون البديل القانوني للفحل، فور استكمال إجراءات الاستقالة والمصادقة عليها من قبل الجهات المختصة".

وأشار المصدر، إلى أن "القانون يشترط خلو المقعد النيابي بشكل رسمي قبل المباشرة بإجراءات صعود المرشح البديل وفق تسلسل الأصوات".

وعاد بدر محمود الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي محمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار الأمر إلى أن القرار جاء نتيجة عدم تلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بعضوية مجلس النواب العراقي، وعدم تقديم الاستقالة الأصولية أمام مجلس محافظة صلاح الدين، وفق السياقات المعتمدة.