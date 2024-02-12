بالإضافة لـ"مرشحي التسوية".. عضو بمجلس ديالى يقترح "التدوير" كحل لعقدة تشكيل حكومة المحافظة

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة فارس مزاحم الجبوري، يوم الاثنين، ان حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة تكمن في خيارين أبرزها التدوير بين الكتل السياسية لمدة سنتين في المنصب لكل فريق.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "عقدة تشكيل حكومة ديالى المحلية واستمرار عدم تحقيق النصاب لعقد الجلسة، تدفعنا مجبرين للذهاب باتجاهين أولهما هو مرشحي التسوية لمنصبي رئيس المجلس والمحافظ من أجل ضمان تصويت الجميع لهما".

وأضاف الجبوري، أن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة بالتدوير بين الفريقين على أن يتولى فريق إدارة المحافظة والمجلس لسنتين ويقوم الفريق الآخر باستكمال السنتين للدورة الانتخابية".

وأشار الجبوري، إلى أن "هذه الدورة تختلف عن سابقاتها وما يميزها هو أن الجميع لم يصطفوا طائفيا، وعلى الرغم من وجود فريقين في المجلس إلا أن كل فريق يضم اعضاءً من مختلف المذاهب والقوميات".

وبين أن "ملف تشكيل الحكومة المحلية ربما يتطلب أسبوعا لحسمه، ولابد من الإسراع فيه باعتبار المواطن ينتظر تقديم الخدمات وقيام المجلس بواجباته"، لافتا الى أن"عدم بقاء الأمر على حاله لفترة أطول ربما يسهم في تعقيد الأوضاع ويدفع بعض الأعضاء إلى اعلان الاستقالة من كتلهم السياسية ومقاطعة جلسات المجلس".

وأخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، رغم استعدادات أمس الليلية المكثفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس ديالى فشل بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة على التوالي، مبينا أن المجلس ورغم تبليغه الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية ليلة أمس إلا أنه لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح أن عدد الحضور كان 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.