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بالأسماء.. أعضاء اللجنة المالية بعد تصويت البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T12:13:51+0000
بالأسماء.. أعضاء اللجنة المالية بعد تصويت البرلمان

شفق نيوز/ أقر مجلس النواب العراقي يوم السبت، اسماء اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن اعضاء اللجنة المالية هم كل من:

النائب حسن الكعبي

النائب محمد تميم

النائب فلاح الزيدان

النائب ستار العتابي

النائب مهند الخزعلي

النائب أحمد مظهر

النائب ريبوار اورحمان

النائب ناظم الشبلي

النائب خليل الغازي

النائب مشعان الجبوري

النائب فالح الساري 

النائب عبد العباس العبساوي

ورفع مجلس النواب العراقي في وقت سابق من يوم السبت جلسته الى الاثنين المقبل.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للبرلمان أن رئيس مجلس النواب رفع  جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل فيما سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة اعتيادية.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، جلسة إعتيادية لمجلس النواب، بحضور 202 نائباً في جلسة كانت مقررة لإختيار رئيس الجمهورية.

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