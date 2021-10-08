بالأرقام.. نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في 5 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز في 5 محافظات يوم الجمعة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع في التصويت الخاص.

وذكر مراسلونا أن محافظة النجف سجلت نسبة مشاركة في الاقتراع الخاص بلغت ٧٠%، حيث صوت ١٨ الف عسكري من اصل ٢٦ الفا، لافتين إلى أن ذي قار سجلت مشاركة ٧٢ ٪ بتصويت ٢٦ الفا من أصل ٣٦ الفا.

أما المثنى، فقد بلغت نسبة التصويت الخاص فيها ٧٣٪ بمشاركة ١٣ الف من اصل ١٨ الف ناخب عسكري.

وشهدت مافظة ميسان تسجيل نسبة عالية في التصويت الخاص بلغت ٧٦ ٪ بمشاركة ١٩ الفا من أصل ٢٥ الف ناخب، وفق مراسلينا.

أما في كركوك، فقد بلغ عدد الناخبين من أفراد الأمن المشاركين في الانتخابات النيابية 30772 اي بنسبة مشاركة بلغت ٦٢ بالمئة، وبلغ عدد النازحين المشاركين 3663 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى ٥٦ بالمئة.