سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالأرقام.. نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في 5 محافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T17:09:52+0000
بالأرقام.. نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في 5 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز في 5 محافظات يوم الجمعة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع في التصويت الخاص.

وذكر مراسلونا أن محافظة النجف سجلت نسبة مشاركة في الاقتراع الخاص بلغت ٧٠%، حيث صوت ١٨ الف عسكري من اصل ٢٦ الفا، لافتين إلى أن ذي قار سجلت مشاركة ٧٢ ٪ بتصويت ٢٦ الفا من أصل ٣٦ الفا.

أما المثنى، فقد بلغت نسبة التصويت الخاص فيها ٧٣٪ بمشاركة ١٣ الف من اصل ١٨ الف ناخب عسكري.

وشهدت مافظة ميسان تسجيل نسبة عالية في التصويت الخاص بلغت ٧٦ ٪ بمشاركة ١٩ الفا من أصل ٢٥ الف ناخب، وفق مراسلينا. 

أما في كركوك، فقد بلغ عدد الناخبين من أفراد الأمن المشاركين في الانتخابات النيابية 30772 اي بنسبة مشاركة بلغت ٦٢ بالمئة، وبلغ عدد النازحين المشاركين 3663 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى ٥٦ بالمئة.

related

بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

Date: 2021-10-08 18:12:01
بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

الأنبار.. الاقتراع الخاص يجري بيسر وسهولة  

Date: 2021-10-08 10:39:12
الأنبار.. الاقتراع الخاص يجري بيسر وسهولة  

برلماني يرهن نجاح المرحلة المقبلة بانبثاق معارضة سياسية في العراق

Date: 2021-08-08 07:58:18
برلماني يرهن نجاح المرحلة المقبلة بانبثاق معارضة سياسية في العراق

العراق والأمم المتحدة يبحثان سرعة إنجاز تشريعات للإصلاح وإجراء انتخابات

Date: 2019-12-08 12:38:21
العراق والأمم المتحدة يبحثان سرعة إنجاز تشريعات للإصلاح وإجراء انتخابات

سائرون يكشف عاملاً حسم الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-02 14:19:30
سائرون يكشف عاملاً حسم الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية

القوى الشيعية تجتمع في منزل حمودي لمناقشة ملف واحد

Date: 2021-09-13 20:01:24
القوى الشيعية تجتمع في منزل حمودي لمناقشة ملف واحد

الموصل.. رئيس قائمة انتخابية يشتري الأصوات بطريقة لا تصدق

Date: 2021-05-27 20:17:56
الموصل.. رئيس قائمة انتخابية يشتري الأصوات بطريقة لا تصدق

الكاظمي يدلي بأول تصريح حول الاقتراع الخاص

Date: 2021-10-08 10:56:17
الكاظمي يدلي بأول تصريح حول الاقتراع الخاص