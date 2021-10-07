سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-10-07T17:26:13+0000
بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية انتخابات الأنبار، يوم الخميس، فتح 43 مركزاً للتصويت الخاص منتشرة في أقضية ونواحي المحافظة، وبواقع ٢١٣ محطة.

وذكر مدير المكتب نصرت إياد، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بصوتهم في الاقتراع الخاص بالمحافظة، يبلغ نحو ١١٠ آلاف ناخب مقسمين بين وزارتي الداخلية والدفاع والنازحين".

وأضاف إياد، أن "مركزين جرى افتتاحهما لتصويت النازحين وأحدهم في مجمع الفارس العربي الصحي في قضاء العامرية شرقي الأنبار والآخر في قضاء الخالدية".

وأكد اتخاذ الإجراءات الأمنية والإستعدادات اللوجستية الخاصة بالمفوضية، مردفاً بالقول "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين بدءاً من الساعة السابعة صباحاً".

ونوهن إياد، إلى اتفاق مع مديرية صحة الأنبار على "نشر سيارات إسعاف وفرق صحية في مراكز الاقتراع كافة، فضلا عن تزويد المراكز بالمستلزمات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا".

related

تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

Date: 2021-06-17 17:22:37
تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

المفوضية تعلن عن فتح 2900 محطة انتخابية للتصويت الخاص

Date: 2021-09-28 09:05:50
المفوضية تعلن عن فتح 2900 محطة انتخابية للتصويت الخاص

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

Date: 2021-02-25 10:13:26
مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

Date: 2021-01-12 10:19:59
أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

Date: 2021-07-03 14:48:23
المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

Date: 2021-09-18 18:10:56
الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

مفوضية الانتخابات تتحدث عن "إجراءات" لمواجهة تأثير قوى مسلحة على صناديق الاقتراع

Date: 2021-09-23 09:01:26
مفوضية الانتخابات تتحدث عن "إجراءات" لمواجهة تأثير قوى مسلحة على صناديق الاقتراع