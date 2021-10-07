بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية انتخابات الأنبار، يوم الخميس، فتح 43 مركزاً للتصويت الخاص منتشرة في أقضية ونواحي المحافظة، وبواقع ٢١٣ محطة.

وذكر مدير المكتب نصرت إياد، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بصوتهم في الاقتراع الخاص بالمحافظة، يبلغ نحو ١١٠ آلاف ناخب مقسمين بين وزارتي الداخلية والدفاع والنازحين".

وأضاف إياد، أن "مركزين جرى افتتاحهما لتصويت النازحين وأحدهم في مجمع الفارس العربي الصحي في قضاء العامرية شرقي الأنبار والآخر في قضاء الخالدية".

وأكد اتخاذ الإجراءات الأمنية والإستعدادات اللوجستية الخاصة بالمفوضية، مردفاً بالقول "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين بدءاً من الساعة السابعة صباحاً".

ونوهن إياد، إلى اتفاق مع مديرية صحة الأنبار على "نشر سيارات إسعاف وفرق صحية في مراكز الاقتراع كافة، فضلا عن تزويد المراكز بالمستلزمات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا".