بالإجماع.. "تقدم" و"عزم" يختاران الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن اختيار أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية مساء يوم السبت لمحمد الحلبوسي كمرشح لشغل منصب رئاسة مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم بزعامة خميس الخنجر صوتا بالاجماع على اختيار الحلبوسي كمرشح للقوى السنية لشغل منصب رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية.

وكان المصدر قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن التحالفين توصلا إلى اتفاق خلال اجتماع انعقد في بغداد لتشكيل تحالف موحد برئاسة خميس الخنجر.

ويعتبر تقدم وعزم أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية، وفاز الأول بـ37 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما حصل الثاني على 14 مقعدا.

ويأتي الاتفاق عشية عقد الجلسة الأولى للبرلمان لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

كما يأتي الاتفاق بعد زيارة خاطفة أجراها الحلبوسي وخنجر لأربيل؛ التقيا خلالها بالزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.