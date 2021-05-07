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بالوثيقة.. إنذار 12 مسؤولا في المثنى بالتزامن مع صدور قرار قضائي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T15:30:31+0000
بالوثيقة.. إنذار 12 مسؤولا في المثنى بالتزامن مع صدور قرار قضائي

شفق نيوز/ اكد الناشط المدني في محافظة المثنى، أيهم النعيمي، اليوم الجمعة، إكمال كافة الإجراءات الخاصة بإنذار أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر النعيمي، لوكالة شفق نيوز؛ أن "دائرة كاتب العدل في السماوة اكملت كافة الإجراءات الخاصة بإنذار 12 مسؤولا محليا في المحافظة على رأسهم المحافظ، أحمد منفي ونائبيه".

وبين، أن "عملية تبليغ المسؤولين بالإنذار ستتم يوم الأحد المقبل من دائرة الكاتب العدل والأجهزة الأمنية"، مؤكدا أنه "بعد عملية توجيه الإنذار سنعمل على مراقبة عمل الحكومة المحلية واي خلل فيه سنتوجه للمحاكم المختصة لغرض الشكوى ضدها".

وكانت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء الخامس من أيار الجاري، المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية من ممارسة أي عمل خارج حدود "تصريف الأعمال"، مبينة أن صلاحياتهم انتهت بحل مجالس المحافظات.

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