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بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يعفي 11 من مستشاريه قبل يوم من إقالته

Category: سیاسة

Date: 2022-05-22T16:27:55+0000
بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يعفي 11 من مستشاريه قبل يوم من إقالته

شفق نيوز / أقدم محافظ صلاح الدين المقال من قبل البرلمان، عمار الجبر، على إعفاء 11 شخصاً يعملون بصفة "مستشارين" قبل يوم من إقالته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ عمار جبر، بتاريخ 18 آيار 2022، وردت لوكالة شفق نيوز، أن "الإعفاء جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمحافظ وفقاً لقانون المحافظات".

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة.

وأوفد الجبر نفسه إلى لندن لـ"حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي"، المقرر انطلاقه يوم 24 آيار الجاري، ويستمر خمسة أيام"، بحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ ومذيلة باسمه وتوقيعه، وردت لوكالة شفق نيوز، وذلك في يوم إقالته.

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