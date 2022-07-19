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بالوثيقة.. تنقلات وتكليف بدائرة حكومية لصالح "جهة سياسية واحدة"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-19T10:04:31+0000
بالوثيقة.. تنقلات وتكليف بدائرة حكومية لصالح "جهة سياسية واحدة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة بابل، اليوم الثلاثاء، إجراء جملة تنقلات وتكليف لموظفين في المديرية، وفق وثيقة رسمية، فيما بيّن مصدر محلي في المحافظة أن المكلفين الجدد ينتمون الى حركة عصائب اهل الحق التي ينتمي لها المدير العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الاشارة الى اسمه إن "مدير العام لمديرية زراعة بابل أصدر كتاباً بإعفاء عدد من الموظفين وتكليف آخرين بدلاً عنهم".

وأضاف المصدر أن "الأشخاص الذين تم تكليفهم جميعهم ينتمون إلى حركة عصائب أهل الحق التي ينتمي لها مدير الزراعة ثامر عبد جاسم الخفاجي".

وتُظهر الوثيقة التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز وترقها مع الخبر، كتابا رسميا موقعا من مدير زراعة بابل ثامر عبد جاسم الخفاجي بتاريخ اليوم (19 / 7 / 2022 ) بعنوان "أمر إداري" ويتضمن الكتاب "ستة أوامر إدارية بينها تنقلات وتكليف رسمي على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره (اليوم)".

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