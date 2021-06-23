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بالوثيقة.. الكشف عن شهادة مزورة لأحد المرشحين للانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-23T08:00:17+0000
بالوثيقة.. الكشف عن شهادة مزورة لأحد المرشحين للانتخابات

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التربية العراقية عن تقديم أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة شهادة دراسية مزورة.

والوثيقة التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، موجهة من مديرية تربية الديوانية إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في محكمة استئناف الديوانية بشأن التحقق من صحة شهادة دراسية للمرحلة الثانوية.

وأكدت الوثيقة، الصادرة قبل يومين، أن الشهادة الدراسية باسم أحمد بشير شاكر حمود مزورة وأنها تعود في الأصل إلى شخص اسمه علي غني طراد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز بأن صاحب الوثيقة المزورة مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن كتلة الوفاء التابعة لعدنان الزرفي.

وأدناه نص الوثيقة:

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