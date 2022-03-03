بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بتعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من تحالف الخنجر

شفق نيوز / كشفت وثيقة سرية نشرت، يوم الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، فيما تمت إعادة المدير الحالي للديوان الى منصبه السابق.

وأظهرت الوثيقة المعنونة بأنها "سرية" ووجهت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي واطلعت عليها شفق نيوز "موافقة رئيس مجلس الوزراء على انهاء تكليف (سعد حميد كمبش)، من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني، واعادته الى عمله السابق (وكيل رئيس الديوان)".

وبينت الوثيقة الموقعة من مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي أنه "تم تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب ديوان الوقف السني"، مبينا في الكتاب المرسل بأن هذه الموافقة جاءت" استناداً لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدستورية والقانونية".

ويعد عبد الخالق العزاوي رئيس الوقف السني الجديد تابع لتحالف السيادة وتحديدا لتحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، وهو نائب في الدورة البرلمانية السابقة عن محافظة ديالى، وقد اصبح المنصب من حصة تحالف الخنجر وفق الية تقاسم المناصب بين قوى تحالف السيادة بين الحلبوسي والخنجر.