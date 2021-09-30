بالوثيقة.. القضاء ينقض بقرار استبعاد مرشح "الحلبوسي" في صلاح الدين

شفق نيوز/ نقضت رئاسة الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، قرار مجلس المفوضين باستبعاد المرشح عن حزب "تقدم" في صلاح الدين، شعلان عبد الجبار علي، وحرمانه من خوض الانتخابات.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية، قد أصدر قراراً بإلغاء المصادقة على المرشح شعلان عبد الجبار، عن حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحجب أصواته يوم الاقتراع، بسبب مخالفته نظام الحملات الانتخابية، واستغلاله للمال العام في الترويج لدعاياته.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، صادرة من مكتب رئيس الهيئة القضائية للانتخابات، حسن فؤاد، فقد تم الطعن بقرار استبعاد المرشح شعلان عبد الجبار، كونه لم يكن موظفاً في دوائر الدولة او السلطة المحلية ضمن دائرته الانتخابية.

وبينت أن قرار استبعاد عبد الجبار، "لم يؤيد من وقائع إضبارة الشكوى وبدليل رسمي معتبر قانوناً بقيامه بالإنفاق على دعايته الانتخابية من المال العام او موازنة الوزارات او أموال الجهات الحكومية، أو عائدية الآليات التي استخدمها في اكساء الشوارع إلى الدولة".