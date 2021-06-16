بالوثيقة.. القضاء العراقي يقول كلمته في "ابو مازن"

شفق نيوز/ اظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، كسب الطعن المقدم من قبل النائب احمد الجبوري المكنى "ابو مازن" وعودته الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنشر وكالة شفق نيوز الكتاب الرسمي الصادر عن المجلس / الهيئة القضائية للانتخابات.

وجاء في كتاب المجلس أن "المحكمة قررت بعد تدقيق ومداولة ملف (أبو مازن)، وجدت أن الطعن المقدم في مدته القانونية وتقرر قبوله شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين أن مجلس المفوضين استبعد (ابو مازن) لانه محكوم عن (جنحة جرائم فساد)".

وأوضح الكتاب، أن "القضاء وجد أن شروط استبعاد (ابو مازن) لم تتحقق ضمن وقائع اضبارة الشكوى الخاصة بالمرشح، وهو ما جعل قرار مجلس المفوضين باستبعاد (ابو مازن) مخالف للأصول وأحكام القانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مقرب من عضو مجلس النواب رئيس حزب "الجماهير" أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" بأن الأخير سيخوض التنافس على الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل بعد كسبه دعوى الطعن ضد قرار إستبعاده.

ووفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن (أبو مازن) كسب الطعن المقدم من قبله بخصوص استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيعود الى خوض التنافس الانتخابي، وفق قرار قضائي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في نهاية شهر آيار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات، ومن بينهم القيادي السني أحمد عبدالله الجبوري، "ابو مازن".