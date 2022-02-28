بالوثيقة.. الرئاسة تشكل لجنة للتحقيق في اجراءات اصدار "عفو خاص لتاجر مخدرات"

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حصلت عليها شفق نيوز، يوم الاثنين، أمراً رئاسياً يحمل توقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، لتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات اصدار صالح عفوا خاص عن زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات مع اقرانه وهو نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، فيما يطالب صالح اللجنة بتقديم توصياتها بـ"السرعة الممكنة".

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح في وثيقة حصلت شفق نيوز تحمل توقيعه الشخصي بتاريخ اليوم الاثنين، (28 / 2/ 2022) بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات اصدار المرسومين الجمهوريين ( 1،2) في (10/ 1/ 2022)، دون عرضها على اللجنة المختصة وتحديد المقصرين.

وأضافت الوثيقة المعنونة بعنوان أمر رئاسي أن اللجنة تتكون برئاسة علي يوسف الشكري رئيساً وعضوية كل من نزار محمد سعيد، وامير طاهر الكناني، ومنيف حواس الشمري، وغازي الجنابي، على أن تقدم اللجنة التحقيقية توصياتها بشأن المقصرين بالسرعة الممكنة.

وكانت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح أظهرت، اصداره عفواً خاصاً عن احد تجار المخدرات في 26 شباط 2022

وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.

كما أظهرت وثيقة رسمية أخرى شرت في اليوم ذاته، صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة الى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق.