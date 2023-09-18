بالوثيقة.. اعفاء 9 وكلاء ومستشارين في 6 وزارات عراقية

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، اعفاء 9 وكلاء ومستشارين في 6 وزارات هي التربية والنقل والصناعة والثقافة والبيئة والشباب والرياضة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "أوامر الإعفاء شملت عادل ناجح عباس محمد الفتلاوي وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية، وفلاح محمود أحمد القيسي/ وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية، وأميد مصطفى عبد الله مصطفى / المستشار التربوي في وزارة التربية، وصفاء لفتة يونس صالح/ المستشار التربوي في وزارة التربية".

كما شملت أيضا، طالب عبد الله بايش جابر السعد/ وكيل وزارة النقل للشؤون الفنية، وسعد بشير اسكندر ملك/ مستشار في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وكاميران علي حسن مصطفى بلباس/ وكيل وزارة البيئة للشؤون الإدارية والمالية، وعبد الرحمن حسن خالد اللويزي/ ك وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة، ومكي عجيب حمود الديري/ وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون الإدارية.