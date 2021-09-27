بالوثيقة.. استبعاد مرشح الحلبوسي في صلاح الدين عن الانتخابات

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، استبعاد مسؤول حركة "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمرشح عن محافظة صلاح الدين، من الانتخابات بسبب مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المفوضين قرر "إلغاء المصادقة على المرشح شعلان عبد الجبار علي، عن الدائرة الانتخابية الاولى لمحافظة صلاح الدين، وحجب أصواته في يوم الاقتراع لمخالفته نظام الحملات الانتخابية".

وبين ان سبب الاستبعاد هو "الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام واستغلال موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح المرشحين، ولمخالفته قواعد السلوك الانتخابية".

واشار البيان الى ان المرشح المستبعد استخدم "آليات الدولة وهي تقوم بعملية اكساء الشوارع".