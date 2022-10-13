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بالوثائق.. مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T08:41:15+0000
بالوثائق.. مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة

تنشر وكالة شفق نيوز، وثائق قدمها الإطار التنسيقي الشيعي تتضمن الكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وتقديمها محمد شياع السوداني مرشحا لها لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، موضحا أن رشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحا  أن الإطار سيعلن ذلك رسميا خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الخميس. 

وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنها ستشارك في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها لإنتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح لوكالة شفق نيوز، "سنشارك في جلسة مجلس النواب وننتخب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد".

وبهذا فإن كتلة الديمقراطي الكوردستاني قد تخلت عن خوض السباق التنافسي على منصب رئيس العراق من خلال مرشحها وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد زبير بارزاني.

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