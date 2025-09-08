وثائق.. أسماء 86 سفيراً عراقياً صادق عليهم رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز، بالوثائق، أسماء (86) سفيراً صادق عليهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتتضمن الوثائق توقيعه المؤرخ في السابع من أيلول الجاري.

وأمس الأحد، نظرت المحكمة الاتحادية العليا بقضية السفراء المرشحين من قبل الحكومة العراقية، وقررت تأجيل المرافعة إلى 21 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيقات، وذلك بالتزامن مع مصادقة رئيس الجمهورية على تعيين 86 سفيراً كدفعة أولى.

وتعود القضية إلى تصويت مجلس النواب في 26 آب الماضي على قائمة السفراء بعد جدل واسع، وسط طعون نيابية لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة وعدم تسلم السير الذاتية للمرشحين.