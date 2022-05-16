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بالوثائق.. القضاء العراقي يبطل قرار ترشيح نقيب المحامين بعد أشهر من فوزه

Category: سیاسة

Date: 2022-05-16T08:55:33+0000
بالوثائق.. القضاء العراقي يبطل قرار ترشيح نقيب المحامين بعد أشهر من فوزه

شفق نيوز/ قرر القضاء العراقي، يوم الإثنين، إبطال ترشيح "محمد المهنا" لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه الى حزب البعث المحظور.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز وتنشرها أدناه، فأن "القضاء أكد شمول المهنا باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وقرر إبطال ترشيحه لانتخابات نقابة المحاميين وإشعار الهيئة القضائية بذلك".

وكان محمد صالح المهنا، فاز يوم الخميس، (23 / 3 / 2022) بانتخابات نقابة المحامين العراقيين.

وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.

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