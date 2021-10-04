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باللغة العربية.. مسرور بارزاني يوجّه رسالة إلى العراقيين (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2021-10-04T13:37:43+0000
باللغة العربية.. مسرور بارزاني يوجّه رسالة إلى العراقيين (فيديو)

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، العراقيين كافة الى الالتزام ببنود الدستور والعودة إلى الشراكة والتوافق، فيما حث المواطنين خارج الإقليم على التصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بارزاني في رسالة وجهها للعراقيين باللغة العربية، ووردت لوكالة شفق نيوز "أودُّ توجيه رسالة من إقليم كوردستان إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العراق، رسالة كوردستان هي رسالة السلام والتعايش والاستقرار والإعمار".

وأضاف "نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن".

ودعا بارزاني الى "انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظات الأخرى، والعمل معنا لنقل تجربة كوردستان الناجحة إلى بقية محافظات العراق".

وختم بالقول "لقد كان إقليم كوردستان، وسيبقى، بقيادة زعيمنا ورئيسنا مسعود البارزاني ملاذاً لجميع المكونات وجميع الأحرار في مناطق العراق كافة".

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