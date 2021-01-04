بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

شفق نيوز/ تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن الكاظمي تجول برفقة عدد من المسؤولين في منطقة الكرادة وصولا إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وأغلقت قوات الأمن عدداً من الطرق أمام حركة السيارات خلال جولة الكاظمي، ما تسبب باختناقات مرورية.

وتأتي هذه الجولة في المكان الذي شهد أمس الأحد تظاهرة حاشدة للحشد الشعبي وأنصاره في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي في 3 من كانون الثاني/ يناير 2020.

ولم يتضح على الفور المغزى أو سبب الجولة.

بينما اكتفى المكتب الإعلامي للكاظمي بأن الأخير أجرى جولة في عدد من شوارع العاصمة بغداد.