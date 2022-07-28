بالعصيان المدني.. الصدريون يتوعدون جلسة البرلمان

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في التيار الصدري، يوم الخميس، عن الخطوات التصعيدية التي سيتخذها أنصار التيار في حال تم عقد جلسة برلمانية لتمرير رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، بمهام تشكيل الحكومة.

وقال القيادي البارز، لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن "جمهور التيار الصدري يجهز إلى اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب العراقي، في حال عقدت هكذا جلسة".

وأضاف أن "جمهور التيار الصدري، سوف يتخذ طرق التصعيد الشعبي كافة، لمنع تمرير رئيس الجمهورية وتكليف السوداني، وربما يتحول التصعيد ليس لاعتصام فقط، بل حتى إلى عصيان مدني، وهو الخيار المطروح بقوة"، بحسبه.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد نفت في وقت سابق من اليوم، تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن ما ينشر عن تحديدها بـ"يوم السبت المقبل"، لا صحة له.

ورصدت وكالة شفق نيوز؛ تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة أخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.