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بالصور.. متظاهرون رافضون لجلسة البرلمان يحاولون عبور جسر الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T09:09:14+0000
بالصور.. متظاهرون رافضون لجلسة البرلمان يحاولون عبور جسر الجمهورية

شفق نيوز / بدأ متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمحاولات عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

ووصل المتظاهرون إلى حاجز الصد الأول من جسر الجمهورية المؤدي إلى بوابة التخطيط، إحدى مداخل المنطقة الخضراء.

ووثقت عدة وكالة شفق نيوز، هذه المحاولات، التي باتت شبه مكررة لأحداث سابقة.

هذا وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، انتشاراً أمنياً مكثفاً عند جسر الجمهورية، مع تواجد جمع من المتظاهرين هناك.

ومنذ يوم أمس الثلاثاء، أحكمت السلطات الامنية إغلاق الطرق الحيوية والرئيسية في العاصمة بغداد، ضمن خطة أمنية مشددة عشية جلسة مقررة للبرلمان العراقي، في وقت تدور فيه الأنباء عن خروج تظاهرة متزامنة لأتباع التيار الصدري في منطقة التحرير التي أحكمت طرق الوصول إليها.

ودخلت الخطة الأمنية الخاصة بتأمين تظاهرات محتملة وجلسة البرلمان حيز التنفيذ، منذ ليلة امس، وشملت اغلاق جسور الجمهورية، السنك، جسر مدينة الطب وملعب الشعب، بالإضافة تقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر.

وجرى تقسيم العاصمة بغداد إلى ثلاثة قواطع، حيث خرجت أكثر من 70 بالمائة من الطرق والجسور عن الخدمة، بالإضافة إلى إحكام إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية الى العاصمة.

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