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بالزي المدني.. العمليات المشتركة تبدأ حملة تأمين اللافتات الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-11T08:25:48+0000
بالزي المدني.. العمليات المشتركة تبدأ حملة تأمين اللافتات الانتخابية

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، المباشرة بتطبيق توجيه مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع الإساءة لصور وبرامج مرشحي الانتخابات.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت بإرسال مفارز من الاستخبارات والأمن وكذلك الأجهزة الأمنية الأخرى لمراقبة وملاحقة كل من يقوم بتمزيق أو رفع صور المرشحين كما أنها ومن خلال الكاميرات شخصت بعضاً من الأشخاص الذين يقومون بذلك وبصدد إلقاء القبض عليهم".

وأضاف الخفاجي، أن "قسماً من المرشحين قدموا دعوى ضد بعض الأشخاص الذين اعتدوا على صورهم"، مبيناً أن "مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الأمنية الأخرى بدأت في ارتداء الزي المدني لملاحقة كل من يقوم بهذه الأعمال".

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن "حملة المتابعة التي أقامتها القوات الأمنية تشمل جميع المحافظات العراقية".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر قبل يومين، توجيهاً إلى الأجهزة الأمنية كافة، باتخاذ إجراءاتها ضد كل من يعتدي على صور المرشحين، وذلك بعد أن أخذت هذه الحالات بالتزايد مؤخراً، ومع قرب فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

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