بالجدول.. مفوضية الانتخابات تكشف نسب المشاركة في الاقتراع الخاص وتؤشر خروقاً

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الجمعة، عن نسبة المشاركين بالاقتراع الخاص، فيما أشارت إلى وجود خروق.

وقالت معاون الناطق باسم المفوضية نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة حتى وقت الظهيرة (الساعة ١٢ ظهرا) بلغت 36% وكانت المحافظة الأولى بنسبة المشاركة بابل بواقع 48% وتليها محافظة ذي قار ثانيا وميسان ثالثا بواقع 45%".

وأضافت أبو سودة، أن "الترويج ضمن محيط ١٠٠م من المركز الانتخابي لكتلة او مرشح معين يعدُّ مخالفة جسيمة تحدد عقوبتها من الغرامة وحتى الاستبعاد من المشاركة وحجب الأصوات".

وتابعت أن "المفوضية تلقت كما هائلا من الصور ومقاطع الفيديو التي تبين التحشيد لكتل او مرشحين معينين من قبل القوات الأمنية، وبعضها خروق تمثلت بالتصوير داخل المركز الانتخابي والعقاب في الحالة الأخيرة يتحمله مسؤول المركز الانتخابي".

ودعت الناطق باسم المفوضية، كل من يملك اي معلومة او اي دليل عن وجود الخرق إلى "تقديمه لغرض مساعدة المفوضية في فرض إجراءاتها بحق المخالفين".

إلى ذلك، أكد مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة، حيدر السيلاوي، أن الانتخابات تجري بانسيابية تامة.

وقال السيلاوي، لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد أي عطل في أجهزة التصويت، وأن عدد المشاركين بلغ ٥٥ ألفا من جميع القوات الأمنية".

وفي سياق متصل، أشار مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة واسط، حيدر جابر، لوكالة شفق نيوز، إلى عدم وجود "أي عطل في أجهزة التصويت.

وبين جابر، أن "نسبة التصويت الآن الساعات المقبلة 10 بالمئة من مجموع 21,ألف 920 التصويت الخاص".

وفي محافظة واسط، وصلت نسبة التصويت 37 بالمئة من أصل 22 ألف منتسب، وفقا لمدير مفوضية انتخابات واسط.

وفي كربلاء، بلغت حصيلة تقرير المنتصف في المحافظة ١١ ألفا و٢٥٠ شخصا صوتوا بواقع مشاركة ٢٥ ألف منتسب لغاية الساعة ١٢ ظهرا وبواقع ١٣ محطة وبوجود ٦١ محطة تصويت خاص.

وذكرت مفوضية انتخابات كربلاء، أن "من بين المحطات وجود محطة واحدة للنازحين"، لافتة إلى أن "نسبة المشاركة إلى غاية الساعة ١٢ ظهرا، بلغت ٤١ % ".

من جانبه أكد مدير مكتب مفوضية الإنتخابات في محافظة الأنبار، نصرت أياد، اليوم الجمعة، بأن "نسبة التصويت الخاص بمحافظة الأنبار وصلت إلى 33% وذلك حتى الساعة 12:00م"

وأوضح أياد في حديثه لـ"شفق نيوز"، بالقول "هنالك ثلاثة مواقف بشأن نسب التصويت، وهي إفتتاح ومنتصف وإغلاق، ونسبة المنتصف كانت 33%، علماً بأن مراكز الإقتراع تغلق في تمام الساعة السادسة مساءاً".

وأشار إلى أن "نسبة التصويت تعد جيدة، وذلك كون مراكز الإقتراع تم إفتتاحها في الساعة السابعة صباحاً، ونسبة التصويت كانت إلى الثانية عشر، أي خلال خمس ساعات فقط تم تصويت 33% من الناخبين، ضمن التصويت الخاص، وتبقى ست ساعات لإعلان النسبة النهائية".

ونفى أياد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول خبر، مفاده "‏حزب متنفذ في الأنبار يقتحم المحطة الثالثة في مركز القدس بمدينة الفلوجة بتعاون من مدير المحطة وآمر فوج في الشرطة ويمنع دخول مراقبي الكيانات السياسية بقوة السلاح والتهديد".

وتابع بالقول إن "هذه الأخبار غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، والإنتخابات تسير بإنسيابية ووفق الإجراءات المعدة من قبل دائرة العمليات في المكتب الوطني، ولم يتم تسجيل أي خرق داخل مراكز الإقتراع".