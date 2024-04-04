بالتنسيق مع تركيا .. وفد دبلوماسي عراقي يزور أوروبا بشأن مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد دبلوماسي عراقي، وبالتنسيق مع الجانب التركي زيارة الى دول الاتحاد الأوروبي ضمن مسار مشروع طريق التنمية الحيوي، بحسبما أعلن عنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن السوداني ترأس الاجتماع السادس للّجنة العليا لطريق التنمية، جرت خلاله متابعة آخر الخطوات التنفيذية والمضي في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والبحث في سبل حسم الضوابط والتعليمات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والضريبية والترانزيت، ضمن نظام إدارة وتشغيل المشروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد البحث في مهام الوفد الدبلوماسي الذي سيزور دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الجانب التركي، ضمن مسار المحطات المتصلة بالمشروع، وكذلك جرى استعراض الموقف الحالي للاستملاكات المتعلّقة بمسار الطريق، وتأمين إزالة أية تعارضات فنية أو قانونية عن جميع المقاطع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، والوزارات والتشكيلات المعنية والمحافظات، على مسار الطريق، وأن تتعامل هذه الجهات بمجملها مع مشروع طريق التنمية بوصفه أولوية خاصة للاقتصاد العراقي، وأن تعمل على اختزال الوقت، وتخطي العقبات الروتينية وتجاوز المعرقلات.

كما جدد السوداني سابق توجيهاته برفض أية حالة تلكؤ أو تأخير، نظراً إلى الأهمية الاستثنائية التي يشكلها طريق التنمية، ومكانته المحورية وارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية التنموية، وخطط الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية مستقبلية شاملة.

واستعرض الاجتماع أيضاً نسب التقدم الحاصلة في مشروع ميناء الفاو الكبير، وأرصفته الخمسة وتطابق سير العمل مع الجدول الزمني للتنفيذ، وفقا للبيان.

ويهدف مشروع طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.