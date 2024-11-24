بالتفاصيل.. الموازنة العراقية تخضع لتعديلات سياسية - اقتصادية يوم الثلاثاء

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وتضمن جدول اعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023.

وعن هذه التعديلات، قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كوردستان، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول".

وأضاف كوجر أن "هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة".

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان".

وبين الكاظمي، أن "المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً".

ولفت إلى أن "المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي".

وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.