بالتزامن مع وقفه لقرار العيداني.. مجلس البصرة يتجه لإقالة رئيسه

شفق نيوز/ أفادت مصادر نطلعة في محافظة البصرة، يوم الأحد، بوجود تحرك لإقالة رئيس مجلس المحافظة، وذلك بالتزامن مع إيقافه لتسنم المحافظ رئاسة هيئة الاستثمار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الأكبر في مجلس محافظة البصرة، والمرتبطة بالمحافظ أسعد العيداني، تتجه لعقد جلسة بهدف التصويت على إقالة رئيس المجلس خلف البدران".

ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع إصدار البدران قرارا، يلغي الأمر الذي أصدره العيداني، بتسلمه رئاسة هيئة استثمار المحافظة.

وورد لوكالة شفق نيوز، كتاب رسمي يحمل توقيع البدران، وتضمن: أن الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا - (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس".

وفيه أنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده".

وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيئة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.