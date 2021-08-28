بالتزامن مع وصول صباح الصباح لبغداد.. نائب كويتي يطالب بإيقاف التعامل مع العراق

شفق نيوز / طالب النائب الكويتي مرزوق الخليفة، يوم السبت، بإيقاف التعامل مع حكومة عراقية هشة "خاضعة لسيطرة الميليشيات الإجرامية" بحسب قوله.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى بغداد، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ينطلق اليوم.

وقبيل توجه رئيس الوزراء الكويتي إلى العراق، طالب الخليفة، الشيخ الصباح، بإيقاف زيارته وعدم المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، عن الخليفة قوله إن "رصد الصواريخ العراقية في سماء العبدلي من قبل المواطنين وسط صمت الجهات الرسمية يعكس واقع حكومتنا النائمة".

وأضاف "هذا العدوان القريب من حدودنا يستدعي وقف زيارة رئيس الوزراء إلى بغداد ووقف التعامل مع حكومة عراقية هشة خاضعة لسيطرة الميليشيات الإجرامية".