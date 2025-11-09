بالارقام.. شفق نيوز ترصد التصويت الخاص في عدد من المحافظات (صور)

شفق نيوز- محافظات

انطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الامنية وقوات البيشمركة، ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

وترصد وكالة شفق نيوز، جانب من هذا التصويت في أكثر من محافظة، والبداية من ذي قار، حيث قال مراسل الوكالة، إن "مفوضية الانتخابات افتتحت 23 مركزا للتسجيل و35 مركز اقتراع بواقع 118 محطة اقتراع موزعة على مناطق محافظة ذي قار كافة امام عناصر القوات الامنية المشاركين في التصويت الخاص ضمن الانتخابات النيابية المقبلة".

واضاف أن "عدد أفراد القوات الامنية الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص في محافظة ذي قار يبلغ عددهم 73,605 ناخباً، بينهم 34,350 ناخباً يحق لهم التصويت داخل مراكز الاقتراع في مدن المحافظة، بينما العدد المتبقي فهو موزع على المناطق الآخرى خارج ذي قار بسبب الواجبات العسكرية المكلفين بها".

وإلى محافظة ديالى، قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات بالمحافظة، سلام مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاقتراع الخاص يجرى في 41 مركزا، فيها 229 محطة وسيصوت فيه اكثر من 67 الف ناخب مشمول بالتصويت الخاص".

وإلى السليمانية، فقد أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مراكز التصويت في عموم المحافظة شهدت منذ الساعات الأولى من الصباح حضوراً متزايداً للناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، حيث جرت العملية الانتخابية بانسيابية عالية ومن دون تسجيل خروقات تُذكر حتى الان.

من جانبه، قال الدكتور عماد جميل، مسؤول فريق الإعلام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد ناخبي التصويت الخاص في محافظة السليمانية يبلغ (82,547) ناخباً موزعين على (82) مركزاً انتخابياً تضم (378) محطة اقتراع، مشيراً إلى أن "جميع المواد اللوجستية والكوادر الميدانية أُعدّت مسبقاً لضمان عملية اقتراع سلسة ومنظمة".

وأضاف جميل أن "المفوضية خصصت (558) منسقاً لإدارة العملية، إلى جانب (2,352) موظفاً في مراكز الاقتراع و(12,890) موظفاً في المحطات"، مؤكداً أن "المفوضية وفّرت جميع المواد والمستلزمات الانتخابية لضمان الشفافية والدقة، من بينها (2,578) صندوق اقتراع و(588) صندوق شكاوى و(2,578) جهاز تحقق و(2,578) جهاز عدٍّ وفرزٍ إلكتروني و(588) جهاز إرسال، فضلاً عن (7,508) كاميرا مراقبة و(7,734) كابينة اقتراع لتأمين العملية من جميع جوانبها".

وفي البصرة، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن عدد الناخبين حسب المحافظة: 26,914، والناخبين حسب محافظة التصويت: 60,270، فيما بلغ عدد مراكز التسجيل: 33 مركزا، و36 مركز اقتراع، وبلغ عدد محطات الاقتراع 207 محطات.