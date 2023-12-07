باكو تبدي استعدادها لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة بالأكاديميات العسكرية على نفقتها

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يوم الخميس، أن العلاقات مع أذربيجان تشهد تطوراً ملمواً، في حين أبدت الحكومة الأذربيجانية، استعدادها لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة بالأكاديميات العسكرية على نفقتها.

وقال مكتب السوداني الإعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف، الذي يزور العراق للمشاركة في الاجتماع الثالث للّجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة، يرافقه وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والتعليم والاتصالات والبنى التحتية والسكن والصناعات الدفاعية.

وأشار السوداني إلى العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد خطوات ملموسة، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم، كما تطرق سيادته إلى الأحداث في غزة، وأشاد بموقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الدول الإسلامية لدعم هذه المبادرة.

من جانبه نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، والتطلع إلى انخراط الشركات الأذربيجانية الكبرى في الاقتصاد العراقي، كما أكد استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديميات العسكرية على نفقة الحكومة الأذربيجانية.