باقري: إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية الإيراني بالانابة علي باقي، يوم الخميس، بلاده والعراق بانهما "ركيزتان أساسيتان" في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، في حين دعا الدول الاسلامية والعربية الى استخدام طاقاتها وامكانياتها لإيقاف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد.

وقال باقري في المؤتمر، إن "زيارته تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الشامل مع العراق، ولا يوجد أي تلكؤ وتقاعس في هذا المجال ولدينا الإرادة والعزيمة في إيران بأعلى المستويات، وهذا ما نشهده في العراق ايضا".

وأضاف أن العلاقات بين ايران والعراق قوية ورصينة وشاملة وعميقة، قد أكدنا على أن هناك نقاطا وقواسم مشتركة كبيرة فيما بيننا، واذا ما نريد أن نبحث عن الخلافات فيما بيننا، فيجب ان نستخدم المبكر لايجادها".

كما أشار باقري إلى أن "إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في هذه المنطقة، ولدينا مسؤولية مشتركة في تعزيز سبل الأمن والسلام وترسيخ الاستقرار فيها".

واستطرد بالقول "أكدنا على ضرورة وقف جرائم الحرب والابادة الجماعية في غزة، ونتفق على أنه ينبغي للدول الاسلامية أن تستخدم طاقاتها وامكانياتها في إيقاف هذه الجرائم"، مردفا بالقول "اننا والعراق متفقان في هذا الشأن ونحاول ان نستخدم طاقتنا وامكانياتنا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".

ولفت باقري إلى أن "الصهاينة من الممكن أن يرتكبوا خطأ آخر بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة"، في اشارة الى الهجوم على جنوب لبنان وفتح جبهة مع حزب الله اللبناني.

وشدد وزير الخارجية الايراني بالانابة "يجب أن تتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدون اي قيد او شرط وباسرع وقت ممكن".