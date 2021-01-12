سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-12T09:10:40+0000
باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن اختيار عبّاس فرحان حسن رئيساً للإدارة الانتخابية باقتراع سري وحضور من الأمم المتحدة.

وذكر بيان للناطق باسم المفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوّضين عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف)، وحضور  جميع أعضاء المجلس، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI)  اليوم؛ بغية اختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثانية".

وأشار إلى "فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثانية، وقد رشّح عضوان من أعضاء مجلس المفوّضين لرئاسة الإدارة الانتخابية، وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي  (عبّاس فرحان حسن)  ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة".

وأوضح ان "ذلك جاء استنادًا إلى قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني المادّة الثامنة منه، التي تنصّ على: (ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على (1) سنة غير قابلة للتجديد)، ونظرًا لانقضاء مدّة الدورة الأولى منذ تسنّم المستشارة (أحلام الجابري) رئاسة الإدارة الانتخابية في 13/1/2020 بحسب قرار مجلس المفوّضين الصادر في 13/1/2020.

related

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

Date: 2020-12-03 13:01:24
تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

البرلمان يعترض على تمويل الانتخابات المقبلة: سيتم تعديله

Date: 2020-12-06 09:14:21
البرلمان يعترض على تمويل الانتخابات المقبلة: سيتم تعديله

تحالف الحكيم يضع شروطا لإجراء الانتخابات ويؤكد على استعادة هيبة الدولة

Date: 2020-10-11 20:24:26
تحالف الحكيم يضع شروطا لإجراء الانتخابات ويؤكد على استعادة هيبة الدولة

الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

Date: 2020-08-11 06:18:10
الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

الحكومة العراقية تطلب من البرلمان تخويلها بـ60 ملياراً لتمويل الإنتخابات

Date: 2020-11-21 09:40:07
الحكومة العراقية تطلب من البرلمان تخويلها بـ60 ملياراً لتمويل الإنتخابات

برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

Date: 2020-09-19 12:04:15
برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

المفوضية توزع أكثر من 12 مليون بطاقة انتخابية وتسجيل 14 مليون ناخب بايومتريًّا

Date: 2020-11-23 08:59:48
المفوضية توزع أكثر من 12 مليون بطاقة انتخابية وتسجيل 14 مليون ناخب بايومتريًّا