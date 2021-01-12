باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن اختيار عبّاس فرحان حسن رئيساً للإدارة الانتخابية باقتراع سري وحضور من الأمم المتحدة.

وذكر بيان للناطق باسم المفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوّضين عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف)، وحضور جميع أعضاء المجلس، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) اليوم؛ بغية اختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثانية".

وأشار إلى "فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثانية، وقد رشّح عضوان من أعضاء مجلس المفوّضين لرئاسة الإدارة الانتخابية، وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي (عبّاس فرحان حسن) ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة".

وأوضح ان "ذلك جاء استنادًا إلى قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني المادّة الثامنة منه، التي تنصّ على: (ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على (1) سنة غير قابلة للتجديد)، ونظرًا لانقضاء مدّة الدورة الأولى منذ تسنّم المستشارة (أحلام الجابري) رئاسة الإدارة الانتخابية في 13/1/2020 بحسب قرار مجلس المفوّضين الصادر في 13/1/2020.