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بافل وقوباد طالباني يزوران بغداد بهدف التحشيد لبرهم صالح

Category: سیاسة

Date: 2022-02-02T07:41:28+0000
بافل وقوباد طالباني يزوران بغداد بهدف التحشيد لبرهم صالح

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وعضو قيادة الحزب قوباد طالباني خلال الساعات المقبلة العاصمة بغداد بهدف دعم برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وقالت ريزان شيخ دلير مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لوكالة شفق نيوز، إن وفداً من الإتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، وعضوية قوباد طالباني واعضاء من المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب من المقرر ان يزور بغداد عصر اليوم او غداً.

وأوضحت أن الهدف من الزيارة كسب التأييد لمرشح الاتحاد الوطني الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو برهم صالح، مضيفة أن الوفد سيلتقي الأطراف السياسية كافة في بغداد لحسم ملف رئاسة الجمهورية.

كما أشارت شيخ دلير إلى أن وفدا من الاتحاد الوطني يتواجد في بغداد منذ أيام عدة وهي أحد أعضاء هذا الوفد.

و اختتمت تصريحها بالقول إن "أكثر الجهات السياسية التي زارها وفود الاتحاد الوطني أكدوا دعمهم لمرشحنا"، حسب زعمها.

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