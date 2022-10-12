بافل طالباني يناشد الإطار التنسيقي: قفوا معنا.. ألم نقف معكم؟

شفق نيوز/ وجه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الأربعاء، مناشدة إلى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال طالباني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الاخوة الاعزاء في الاطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم .. (المؤمنون عند شروطهم)".

ويستعد مجلس النواب غداً الخميس، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مرشح واحد للمنصب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن قادة في الاطار يمارسون ضغطاً كبيراً على رئيس الاتحاد بافل طالباني لتغير مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرة الى ان الاتحاد الوطني مازال مصراً على مرشحه الذي يلاقي رفضاً من بعض قوى الإطار.

ونوهت المصادر الى ان بعض قادة الإطار لن يصوتوا لصالح، وبقاء هذا الخلاف قد يعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس.

ولفتت الى استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية مقابل سحب الاتحاد الوطني مرشحه ودعم مرشح تسوية وهو عبداللطيف رشيد احد الكوادر الحزبية للاتحاد مقابل نيل الحقائب الوزارية للديمقراطي فقط، مشيراً الى ان هذا المقترح لاقى ترحيباً سياسياً من قوى في الإطار، مع رفضه من قبل الاتحاد.

واليوم الأربعاء، أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن مرشحه الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية هو برهم صالح، وسط قرار من حركة امتداد، بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها غداً الخميس.

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن 33 إسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.