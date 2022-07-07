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بافل طالباني يعوّل على رئاستي الجمهورية والحكومة الاتحادية في إرساء الاستقرار

Category: سیاسة

Date: 2022-07-07T16:13:25+0000
بافل طالباني يعوّل على رئاستي الجمهورية والحكومة الاتحادية في إرساء الاستقرار

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الخميس، على إمكانية أن تلعب رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية "دوراً مهماً" في إرساء السلام والاستقرار وخدمة المواطن العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في منزل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني ببغداد، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وبحث معهما الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في العراق.

وشدد طالباني، بحسب البيان، على مواصلة "السياسة الحكيمة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني"، مشيرا إلى أن بإمكان رئاسة الجمهورية والحكومة ممارسة "دوراً مهماً ومؤثراً" في بناء السلام والاستقرار في العراق، متمنيا ان يتم جعل الحوار والتفاهم أساساً للعمل وان تصب جميع الجهود في خدمة مستقبل أفضل للمواطن.

ولفت طالباني الى اهمية "تثمين المساعي" من اجل جمع القوى والأطراف السياسية وتغليب لغة الحوار والتفاهم.

وأضاف أنه في إطار استمرار المباحثات تم التطرق الى دور الحكومة لتحسين حياة ومعيشة المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات، لافتاً الى ان المجتمعين وصفوا استمرار المساعي لانجاح عملية الإصلاح ومواجهة الفساد بـ"المهمة".

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