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بافل طالباني يرحب بمبادرات "تطبيع الوضع العراقي" ويوجه رسالة للقوى السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T20:44:38+0000
بافل طالباني يرحب بمبادرات "تطبيع الوضع العراقي" ويوجه رسالة للقوى السياسية

شفق نيوز/ رحب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الثلاثاء، بمبادرات "تطبيع الوضع العراقي".

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "علينا جميعا أن نعمل معا من أجل السلام والاستقرار، وأن نجعل من الحوار والتفاهم مبدءا للعمل ومعالجة المشكلات. وأن نبني معا مستقبلا آمنا للمواطنين ونحقق أهدافنا السامية".

وأضاف أن "منزل مام جلال في بغداد ودباشان هو منزل جميع الأطراف السياسية ويرحب بأي مبادرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وطني وإخراج العراق من الوضع الراهن"، داعياً جميع القوى والأطراف السياسية إلى أن "يضعوا مصلحة الشعب والبلاد فوق المصالح الشخصية وأن تكون مساعيهم في سبيل مستقبل أكثر ازدهارا. لقد قدم مواطنونا في العراق وإقليم كوردستان تضحيات كثيرة ومن واجبنا جميعا خدمتهم".

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي كشف يوم الثلاثاء، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يتحرك لعقد اجتماع طاولة مستديرة، لجمع الفرقاء في العملية السياسية.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الحكومة الاتحادية لعقد حوار بين الأطراف والقوى العراقية للخروج بحل للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

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