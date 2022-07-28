بافل طالباني وفؤاد حسين يبحثان ببغداد انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز / بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في منزل الرئيس الراحل جلال طالباني بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، بحث الوضع السياسي في العراق والإقليم، وإكمال السبل القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "توحيد الجهود والتفاهم والتوافق وفقاً لمبدأ الشراكة الحقيقية، كي تتشكل حكومة خدمات وطنية تبعث على الاستقرار والرفاهية للشعب".

وفي محور آخر من الاجتماع، بحث الجانبان "الحماية القومية والدستورية للكورد في العراق"، كما اتفقا على "وحدة الخطاب والموقف".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف أمس الأربعاء، تفاصيل مباحثات جرت بين قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على هامش اجتماعه مع الإطار التنسيقي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تم التطرق فيه إلى مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية، حيث الخلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف أنه تم طرح سيناريو التنازل للديمقراطي عن المنصب مقابل تنازل الأخير عن كل استحقاقاته الحكومية لصالح الاتحاد.

وتابع المصدر، "وفي حال تعذر ذلك، فقد حث قاآني الاتحاد الوطني الذهاب لمرشح تسوية مع الحزب الديمقراطي".

وبحسب تسريبات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مرشح التسوية الذي يدور الحديث حوله هو لطيف رشيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وعديل الرئيس الراحل جلال طالباني، زوج شناز إبراهيم أحمد.

ويدور الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، على إعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.